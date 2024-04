Il Celle Varazze Volley aggiorna la sua storia: la Serie C femminile vola in B2

Il Celle Varazze Volley aggiorna la propria storia sportiva. E lo fa vincendo il campionato di Serie C femminile raggiungendo così la B2.

Per la prima volta per la società pallavolistica del presidente Riccardo Lampronti.

"È tutto vero, è una serata storica per i nostri colori - dice il Celle Varazze Volley - Con la vittoria 3 a 1 in trasferta a Ceparana (contro la Pallavolo Futura. ndr), ora è ufficiale: il Celle Varazze Volley vince la Serie C femminile, massimo campionato regionale, e vola in serie B2".

Una grande cavalcata arrivata dopo sver conquistato il primo posto nel girone A del campionato, composto da Golfo di Diana, Andora, Riviera Sanremo, CogoValle, Virtus Sestri, Serteco e Normac VG, qualificandosi così alla Poule Promozione, dove ha affrontato Albaro, S. Sabina, ADMO Lavagna e Ceparana.

Termina il campionato al primo posto, con un bilancio di 20 vittorie su 22 incontri, conquistando così una storica promozione.

La società mancava dai palcoscenici nazionali dalla stagione 1996-97, quando come Latte Frascheri Varazze prese parte per l'ultima volta all'allora serie C1 nazionale.

La rosa, allenata da Enrico Lamballi e Marco Levratto con il dirigente Matteo Mantero, comprende Caterina Arrigo, Elena Bocca, Elena Casazza, Greta Filippini, Giulia Gandolfi, Silvia Graziani, Tasslim Lamiri, Laura La Porta, Maria Molinari, Lara Olivero, Petra Pagani, Viola Saettone, Alessia Trombetta, Elisa Valdora e Nicole Villa.