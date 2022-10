Calcio. Prima Categoria B, l'unico anticipo del sabato è Savona-Multedo: striscioni in campo al Santuario alle 15.00

Con una disponibilità di campi limitata e tante squadre impegnate nel weekend tra Promozione e Prima Categoria, il Savona anticipa nuovamente il proprio impegno di campionato al sabato, con l'anticipo della 4^ giornata che vedrà gli striscioni opposti al Multedo sul terreno del "Briano".

il 3-2 rifilato alla Veloce domenica scorsa, nonostante non sia coinciso con la miglior prestazione fin qui offerta dalla squadra di mister Frumento, ha portato sicuramente entusiasmo all'interno dello spogliatoio, nonostante una situazione esterna al rettangolo verde sempre incerta e delicata, con l'infermeria che continua a riempirsi dopo gli stop di Caredda e Rapetti.

Battere i genovesi, reduci dal pari interno con la Priamar, significherebbe trascorrere almeno una notte in solitaria in testa alla classifica, in attesa delle altre gare in programma domani.

Aggiornamenti e webcronaca diretta dalle 14.55 su Svsport.it