Calcio, Finale. Inizia il casting d'estate

E' diventata prassi nel corso degli anni imparare a conoscere le metodologie di lavoro delle diverse società.

Per quanto concerne il Finale, ad esempio, ha ormai assunto determinate caratteristiche l'iter per la scelta del nuovo tecnico, tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate.

A una rosa di nomi sono sempre seguiti diversi summit e consigli direttivi, fino ad arrivare, in tempi non particolarmente stretti, al profilo del mister prescelto.

Se la tempistica sarà la medesima anche quest'anno è difficile prevederlo, ma l'identikit dei tre tecnici al momento più chiacchierati per l'arrivo al "Felice Borel", sembra essere comunque emerso.

Nomi non nuovi per la panchina giallorossa, già sondati nell'arco degli ultimi anni per la guida della Prima Squadra del presidente Cappa: si parla infatti di Fabrizio Monte, reduce dalla bella rimonta con la Vadese, Maurizio Renda, già mister in prima squdra del Ceriale, e Davide Girgenti, riferimento tecnico da diverse stagioni dello Speranza.

Non è escluso che altri nomi possano emergere nei prossimi giorni: il "conclave" finalese sta per iniziare.