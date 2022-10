Calcio. Eccellenza, tutto su Albenga-Lavagnese: ingauni per l'ottava meraviglia, bianconeri senza margine di errore

Da tutti indicata come la grande favorita alla vittoria del campionato, la Lavagnese di mister Ruvo – al debutto sulla panchina bianconera dopo l’esonero di Cammaroto – è chiamata ad affrontare un primo, delicato spartiacque della stagione: la vetta dista al momento 12 punti e la trasferta odierna sul campo dell’Albenga capolista diventa un match che i levantini non possono sbagliare.

Dall’altra parte la determinazione e la ferocia dei ragazzi di mister Buttu stanno regalando grandi gioie al popolo ingauno, pronto a riempire come non mai le tribune del “Riva” per una gara che Radu e compagni difficilmente pensavano di poter disputare con un margine di vantaggio così ampio.

Alle spalle dell’Albenga prosegue l’ottimo cammino della Cairese, quest’oggi impegnata al “Brin” contro il Busalla, mentre il Finale, sbloccatosi anche in trasferta dopo l’ottimo punto strappato alla Genova Calcio, se la vedrà con la Forza E Coraggio, autentica rivelazione di questo inizio di stagione.

Ostacolo Voltrese sul cammino dell’Imperia, che non vuole perdere contatto con le posizioni di vertice

Fischio d’inizio su tutti i campi alle ore 15.00, quando prenderanno il via anche Baiardo-Rivasamba, Athletic-Campomorone, Canaletto-Genova Calcio e Rapallo-Sestrese.