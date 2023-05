Calciomercato. Altra conferma pesante per il Pietra Ligure, dopo Insolito in Eccellenza anche Ayalas

Il comunicato:

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 in vista della stagione 2023/2024 comunica di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive con il calciatore Santiago Ezequiel Ayalas.Già da un anno in Società, è stato tra i protagonisti assoluti dell'ultima stagione culminata con la vittoria del girone A e del titolo regionale di Promozione ma soprattutto ha saputo in poco tempo ambientarsi in un Paese non suo, diventandone parte integrante e facendosi apprezzare e voler bene da tutti in quella che per lui, grazie al suo impeccabile comportamento, sarà per sempre una seconda famiglia.A Santi un grande in bocca al lupo per il futuro che sarà sempre più luminoso in maglia biancoceleste.