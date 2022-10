Calcio. Promozione, nel savonese riflettori puntati su Legino-Celle Varazze e Bragno-Pietra Ligure, trasferta ad Alassio per la Praese capolista

La Praese dell’eterno Flachi al comando delle operazioni, Pietra Ligure e Ceriale subito dietro per far sì che la classifica non si dilati troppo giù in questa prima parte di campionato.

La settima giornata di Promozione rappresenta una prima tappa importante ai fini della graduatoria, che inizia pian piano a delinearsi in maniera più chiara: per i genovesi la sfida odierna sul campo della Baia Alassio non sembra un ostacolo particolarmente insidioso, ma le sorprese restano sempre dietro l’angolo.

A proposito di insidie, impegno arduo per il Pietra di Pisano, di scena al “Ponzo” contro il Bragno, particolarmente a proprio agio tra le mura amiche, mentre il Ceriale punta a mantenere l’imbattibilità ospitando al “Merlo” la Sampierdarenese.

Match da monitorare anche quello tra Legino e Celle Varazze: Tobia cerca punti per lasciare la zona playout il prima possibile, mentre mister Monteforte insegue quella continuità di rendimento fin qui troppo altalenante.

Sfida d’alta quota tra Soccer Borghetto e Ventimiglia, la Carcarese va a caccia del secondo successo esterno in terra genovese facendo visita alla Campese.

Anche in Promozione fischio d’inizio previsto per le 15.00, aggiornamenti in tempo reale sulle pagine del nostro giornale.