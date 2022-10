Calcio, Baia Alassio. Il 2-2 con la Praese è una bella iniezione di fiducia. Gianotti: "Ora sappiamo che possiamo giocarcela con tutti"

Fino a pochi minuti dal termine, almeno fino alla punizione di Flachi, la Baia Alassio stava per mettere a segno uno dei risultati più clamorosi della scorsa domenica dilettantistica.

Anche il pareggio rappresenta però per le vespe un risultato di profonda importanza, sia per la graduatoria che per il morale, come conferma il responsabile dell'area tecnica, Gabriele Gianotti:

"C'è un po' di rammarico per la gestione di determinate situazioni, ma ciò che dobbiamo portarci via dal match con la Praese è aver dimostrato di poter disputare buone gare anche contro le squadre di primissima fascia.

Con una squadra giovane è normale, soprattutto all'inizio, peccare un po' di consapevolezza, ma il lavoro di mister Bella si sta vedendo giorno dopo giorno. Speriamo che questa scintilla ci permetta di dar seguito a una serie di risultati utili".