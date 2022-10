Calcio. Coppa Liguria, primo round degli ottavi al Mallare: Caruso e Pistone condannano il Savona al primo ko della stagione

SAVONA - MALLARE 1-2 (33' Di Roccia - 32' Caruso, 76' Pistone)

GAME OVER AL "BRIANO"! IL MALLARE VINCE L'ANDATA DEGLI OTTAVI DI COPPA LIGURIA, CARUSO E PISTONE CONDANNANO GLI STRISCIONI ALLA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE

93' da fuori ci prova Di Roccia, tentativo forzato che si perde a lato. Titoli di coda sulla gara

91' Lanzarotti si allunga troppo il pallone sulla spizzata di Pondaco, Montano in uscita bassa anticipa l'attaccante biancoblu

90' entriamo nel recupero, ancora cinque giri di lancetta

88' CARUSO SPEDISCE A LATO, BECCATO DAL PUBBLICO DI FEDE BIANCOBLU IL GIOCATORE DEL MALLARE

87' RIGORE PER IL MALLARE, FOGLINO FINISCE A TERRA, L'ARBITRO INDICA IL DISCHETTO

86' scheggia l'incrocio l'attaccante valbormidese, che se la prende con se stesso per l'occasione sciupata

85' dal cartellino facile il direttore di gara, sul taccuino finisce anche Fancellu. Punizione Mallare da posizione defilata, sempre Caruso pronto a battere

84' estrae un altro giallo Pollero, questa volta all'indirizzo di Moscino

82' crampi per Caruso, prova positiva da parte dell'esperto numero dieci rossoblu

81' Moscino non arriva sul pallone per questione di centimetri, leggermente lungo il suggerimento in profondità di Pondaco

80' non demorde la squadra di Frumento, ma hanno perso lucidità gli striscioni dopo un ottimo primo tempo

76' E ARRIVA IL GOL DI PISTONE! MALLARE DI NUOVO AVANTI! Tap in vincente del capitano del "Lupi" dopo la respinta di Barbara su una deviazione di un giocatore rossoblu nei pressi dell'area piccola. 2-1 per la squadra di Alloisio

75' entriamo nell'ultimo quarto d'ora di partita, sempre 1-1 al "Santuario". Sembra averne leggermente di più il Mallare da qualche minuto

71' angolo per il Mallare, che sugli esterni sta continuando a spingere con una certa frequenza

69' Lanzarotti scatta sul filo del fuorigioco, Pollero ferma il gioco, ma dalla nostra postazione risultava regolare la posizione del numero nove biancoblu. Chiamata comunque non facile senza guardalinee

67' ed è proprio il centrocampista appena subentrato che ci prova da fuori col sinistro, nessun problema per Montano

64' Pondaco al posto di Dalipi, nel Mallare in campo anche S. Siri

62' giallo anche per capitan Di Roccia, fallo tattico da parte del giocatore biancoblu

60' chiusura in scivolata di Croce su Dalipi, entrata ruvida ma regolare secondo il direttore di gara

59' alza il pressing il Mallare, partita sempre aperta con fiammate da una parte all'altra

56' Dalipi fermato in posizione di fuorigioco sulla destra, qualche dubbio sulla chiamata del direttore di gara

55' Mallare pericoloso sugli sviluppi del corner battuto dal solito Caruso, torre di Marenco per Pistone che di testa non riesce ad impattare il pallone a pochi passi dalla linea

54' nel Savona dentro Matarozzo per Esposito

53' rasoterra di Lanzarotti su punizione, Montano in due tempi evita guai peggiori

51' da segnalare inoltre la buona condizione fisica di Quintavalle (oggi in panchina), uscito zoppicante domenica contro lo Speranza ma che ha già nel mirino il match di sabato contro l'Albissole

50' piede sempre educato, pallone che scavalca la barriera scendendo con un attimo di ritardo nei pressi della porta, rimessa dal fondo per il Savona

49' Caruso continua a collezionare calci di punizione, posizione questa volta centrale per l'attaccante rossoblu

46' intervallo sprint, si riparte dopo circa dieci minuti di pausa

SECONDO TEMPO

45'+3' dopo tre minuti di recupero, le squadre vanno al riposo sul parziale di 1-1. Botta e risposta Caruso - Di Roccia, da rimarcare l'ottimo primo tempo giocato dagli striscioni, "Lupi" comunque in partita che cercano di sfruttare le occasioni su palla inattiva

45'+1' nuovamente una traiettoria insidiosa per Barbara, ci mette una pezza di testa un giocatore biancoblu, che si fa anche male nell'occasione. Necessario l'intervento della panchina

45' altra chance dalla stessa mattonella da cui è scaturito il vantaggio valbormidese, di nuovo Caruso pronto alla battuta

36' ci prova Dalipi sul versante opposto, il suo diagonale termina non distante dall'incrocio. Partita piacevole al "Santuario", le squadre stanno onorando l'impegno con grande professionalità

35' altro piazzato a favore del Mallare, sempre Caruso a cercare il palo più lontano da posizione defilata, questa volta il numero dieci rossoblu non inquadra lo specchio

33' RISPONDE SUBITO DI ROCCIA! CHE GOL! Sassata dal limite dei sedici metri, un missile terra-aria sotto l'incrocio dei pali. Botta e risposta in meno di un minuto, 1-1 il nuovo parziale

32' CARUSO PORTA AVANTI IL MALLARE! Gran punizione dalla lunghissima distanza, traiettoria potente che beffa Barbara, da rivedere la posizione del portiere biancoblu. 0-1 al "Briano"

28' traversone lungo di Fontana a cercare Esposito sul secondo palo, non impeccabile il controllo del terzino biancoblu e l'occasione sfuma.

27' Di Roccia al tiro da posizione defilata, si salva in due tempi il portiere rossoblu

25' Brazzino col sinistro al volo da fuori area, sfera di poco a lato con Montano immobile al centro dei pali

23' Esposito si incarica della punizione dai venticinque metri, sinistro che si perde abbondantemente alto

22' Barbara attento al centro dei pali dopo una deviazione di un compagno di squadra sugli sviluppi del corner battuto da Caruso, sul ribaltamento di fronte costretto a spendere il cartellino giallo Torrini per fermare la ripartenza di Lanzarotti

19' cartellino giallo per Caruso, primo ammonito della gara

14' ancora in avanti la formazione di Frumento, Esposito a sinistra riesce ad andare al cross trovando la pronta respinta di un difensore del Mallare

9' Lanzarotti in spaccata, da posizione defilata, non riesce a superare Montano in uscita, decisivo l'intervento del portiere valbormidese

6' tra gli striscioni restano in panchina Quintavalle, Brema, Pondaco e Rapetti. Frumento, per quanto possibile, ha cercato di ruotare al massimo i giocatori a disposizione

5' risponde il Savona con il primo tiro dalla bandierina della gara, fa buona guardia la difesa rossoblu

2' MALLARE A UN PASSO DAL VANTAGGIO: punizione di Caruso dai ventidue metri, il pallone si stampa sul palo sinistro della porta difesa da Barbara

1' inizia la gara!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Barbara, Fontana, Marrapodi, Brazzino, Apicella, Esposito, Fancellu, Moscino, Lanzarotti, Di Roccia, Dalipi

A disposizione : Porta, Pondaco, Matarozzo, Brema, Quintavalle, Rapetti

Allenatore : Ermanno Frumento

MALLARE: Montano, Croce, Siri M., Gillardo, Torrini, Pistone, Bogliacino, Oliveri, Foglino, Caruso, Marenco

A disposizione : Kadrija, Carella, Siri S., Murgia, Vero