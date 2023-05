Calcio, Serie D. E' il giorno della finale playoff, Sanremese e Vado all'atto finale

La lunghissima stagione del girone A del campionato di Serie D è ormai giunta al termine.

Oggi pomeriggio si consumerà infatti l'ultimo atto stagione, con la finale playoff, in gara unica, tra la Sanremese e il Vado. Un match particolare per molteplici aspetti: in palio c'è l'orgoglio, la speranza di competere per i ripescaggi in Serie C, ma anche il canovaccio con cui verrà scritta la sceneggiatura della prossima stagione.

Sia in caso di vittoria che di sconfitta, lo sguardo verso il prossimo campionato muterà inevitabilmente per entrambi i club. Il presidente matuziano Alessandro Masu non ha nascosto conseguenze importanti in caso di sconfitta odierna, mentre sarà interessante capire se i rossoblu continueranno l'opera di strutturazione anche nella prossima stagione per un torneo da protagonista.

Discorsi tanto importanti quanto futuribili. La concentrazione su entrambe le sponde è tutta concentrata sul rettangolo verde del Comunale.

Difficile lasciarsi andare a pronostici, sia le squadre di Giannini (oggi squalificato) che di Didu hanno troppe frecce appuntite nelle rispettive faretre per determinare le sorti del match. Un piccolo vantaggio iniziale risiede però in casa biancoceleste, con la vittoria in bacheca in caso di parità al termine dei tempi supplementari. In soldoni, il Vado dovrà espugnare Sanremo per chiudere la propria annata con la ciliegina posta in cima alla torta.

A dirigere la partita sarà Teghile di Collegno, coadiuvato da Bosco e Carchesio di Lanciano. Livescore e webcronaca sul nostro quotidiano online.