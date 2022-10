Calcio. Prima Categoria, il programma domenicale del 6° turno: S.F.Loano, Aurora e Pontelungo per non far scappare il Camporosso, nel girone B occhi su Q&V-Speranza e Vadese-Spotornese

Nei due gironi ponentini di Prima Categoria c’è solo una squadra che continua a viaggiare spedita a punteggio pieno: è il Camporosso di mister Carmelo Luci, con un bottino di cinque vittorie cinque con tanto di porta ancora inviolata.

Ma alle spalle dei rossoblu tengono un ritmo alto anche San Francesco Loano, Pontelungo, Aurora, mentre in coda Oneglia e Atletico Argentina devono innanzitutto cancellare il -1 per non perdere ulteriore terreno in chiave salvezza.

Scorrendo velocemente il programma odierno, la capolista riceverà la visita della Virtus Sanremo, mentre San Francesco e Pontelungo saranno ospiti di Vadino e Mallare. Derby valbormidese tra Aurora e Altarese, alle 17.30 il posticipo San Filippo Neri Yepp Albenga-Andora.

Spostandosi sul girone B, alle 11.00 in campo Pra e Multedo, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, cancelli aperti sui campi savonesi: al “Picasso” spicca Q&V-Speranza, al “Chittolina” l’inaspettato testacoda tra Vadese e Spotornese, mentre a completare il programma saranno Letimbro-Cogoleto e Priamar-Olimpic rispettivamente al “Briano” e al “Levratto”.