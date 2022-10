Calcio. Promozione. Serra Riccò con qualità ed esperienza, Carcarese piegata 4-1 al "Corrent"

CARCARESE - SERRA RICCO' 1-4 (81' Gamba - 7' Ranasinghe, 62' Ilardo, 70' Valcavi, 88' Draghici)

Finisce senza recupero, ha vinto il Serra Riccò 4-1, per la Carcarese rimandato ancora l'appuntamento con il primo successo interno del campionato

88' LA CHIUDE DEFINITAVAMENTE DRAGHICI. Poker del Serra Riccò con il numero undici che supera Giribaldi fuori dai pali

83' Prina in profondità a cercare Brignone, che tenta il controllo volante senza però arpionare il pallone

81' IL GOL DI GAMBA! 1-3 Carcarese. L'ex Savona mette alle spalle del portiere gialloblu, che nulla può sul tap in del giovane attaccante biancorosso dopo il miracoloso intervento su De Matteis

78' dai e vai sulla sinistra tra Bonifacino e Alò, piattone destro del numero due biancorosso che è di fatto un passaggio a Bulgarelli

76' vicina alla rete della bandiera la formazione di Chiarlone, si salva con i pugni Bulgarelli dopo un rimpallo tra due giocatori gialloblu

75' non si contano più le ammonizioni, giallo anche per Fossa, graziato qualche istante fa per un'evidente trattenuta su Alò

74' stilisticamente è anche piacevole da vedere la Carcarese, manca però un pizzico di sostanza per poter davvero impensierire un avversario quotato con il Serra Riccò

73' girandola di cambi da una parte all'altra, gara che ha più poco da dire in questo finale

71' palo esterno di Fossa sul cross dalla sinistra di Spallarossa, ora i gialloblu rischiano di dilagare

70' TRIS DEI GENOVESI. Diagonale di Valcavi che supera per la terza volta Giribaldi, gara praticamente chiusa al "Corrent"

67' giallo anche per Alò

66' Brignone riesce ad andare al tiro centrando lo specchio, Bulgarelli para a terra evitando guai peggiori

64' ammonito Valcavi, punizione per i biancorossi all'altezza della trequarti destra

62' ILARDO, RADDOPPIO DEL SERRA RICCO': zampata in scivolata del numero dieci, bravo ad arpionare il cross basso dalla sinistra di Spallarossa. Si fa dura ora per la Carcarese

60' Ranasinghe finisce giù in area, l'arbitro fa cenno di proseguire tra le veementi proteste dell'attaccante genovese

57' Alò dalla destra mette in mezzo un pallone interessante che trova Moretti, colpo di testa schiacciato che termina di poco a lato con Bulgarelli comunque sulla traiettoria

56' cerca di rendersi pericolosa la squadra di casa, che deve però fare i conti con un avversario esperto e che cerca di addormentare la partita.

52' Giribaldi dice di no a Draghici, diagonale in corsa dell'esterno gialloblu che trova la pronta respinta del portiere valbormidese

51' primo cambio ordinato da Chiarlone, dentro Alò al posto di Canaparo

50' altra scontro testa contro testa, questa volta a terra Ilardo e Croce

49' Ranasinghe si gira al limite e calcia a giro sul palo più lontano, troppo telefonato per Giribaldi che legge la traiettoria e blocca senza affanni

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Si va riposo con il seguente parziale: Carcarese 0, Serra Riccò 1. Decide la rete di Ranasinghe dopo sette minuti

45'+3' chiudono in avanti i biancorossi, Bianchi dalla bandierina trova la testa di Moretti che spizza il pallone per Revello appostato sul secondo palo, l'ex Savona non riesce a controllare e l'occasione sfuma

45'+1' Brignone si gira al limite e calcia di prima trovando una deviazione di Vignolo, il pallone si impenna e termina docile tra le braccia di Bulgarelli

45' scocca il quarantacinquesimo, ben quattro di recupero

37' anche Iraci non fa complimenti con Bonifacino, inevitabile l'ammonizione per il centrale gialloblu

36' giallo per proteste a Spozio, l'arbitro non deve perdere il controllo del match, che resta sempre particolarmente acceso...

35' Spatari scucchiaia in profondità per Ranasinghe, l'autore del gol non capisce l'intenzione del compagno e Giribaldi può far ripartire l'azione dei suoi

30' giallo per Canaparo, fermato in ripartenza un giocatore gialloblu lanciato in contropiede

26' doppio tiro dalla bandierina questa volta battuto dal Serra Riccò, Giribaldi smanaccia un pallone pericoloso destinato all'incrocio

24' primo angolo del match anche a favore della Carcarese, pallone troppo debole sul primo palo che viene allontanato dalla retroguardia ospite

23' ancora un lancio in profondità, questa volta di Bertoni, Bulagarelli in uscita mette tutti d'accordo

21' Spozio in verticale a cercare l'inserimento di Bonifacino, che in scivolata non riesce ad agganciare il pallone

20' gara sempre spigolosa con tanti interventi duri, finisce ora sul taccuino Spallarossa, beccato anche dal pubblico del "Corrent"

17' duro scontro aereo tra Bonifacino e Ranasinghe, intervengono le panchine per sincerarsi delle condizioni dei due giocatori

15' De Mattei in ritardo su Moretti, cartellino giallo per il numero cinque gialloblu

13' Serra Riccò sempre minaccioso quando si affaccia nella metà campo avversaria, qualità e velocità nella manovra degli uomini di Repetti



11' prova a scuotersi la squadra di Chiarlone, pallone in profondità per Bianchi che conclude in diagonale senza trovare lo specchio. Ravvisata però una posizione di offside del classe '04

7' RANASINGHE PORTA AVANTI IL SERRA RICCO': preciso traversone dalla destra di Draghici, il centravanti gialloblu, tutto solo al limite dell'area piccola, ha il tempo per colpire indisturbato superando l'incolpevole Giribaldi. Dormita della difesa valbormidese, 0-1 al "Corrent"



6' nessun provvedimento da parte della terna, si prosegue senza alcun cartellino estratto

5' clima subito infuocato in campo, rissa tra Canaparo e un paio di giocatori genovesi all'altezza del cerchio centrale del campo. Il secondo assistente richiama l'attenzione del direttore di gara

4' subito una buona chance per i genovesi, che soffiano palla sulla trequarti e portano al tiro Ranasinghe, sfera di un soffio a lato

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre: Carcarese in biancorosso, divisa gialloblu per il Serra Riccò, una delle candidate al salto di categoria

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Prina, Revello, Bertoni, Canaparo, Brignone, Bianchi

A disposizione: Delfino, Alò, Brovida, Manfredi, Gavarone, De Matteis, Gamba, Marchisio, Mombelloni

Allenatore: Chiarlone

SERRA RICCO': Bulgarelli, Valcavi, Meloni, Vignolo, De Mattei, Iraci, Spatari, Spallarossa, Ranasinghe, Ilardo, Draghici

A disposizione: Firpo, Ansaloni, Martuffo, Fossa, Owusu, Lobascio, Garibaldi, Robotti, Zunino

Allenatore: Repetti