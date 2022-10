Calcio. Vado, un buon punto a Sarzana per mister Didu: "Potevamo anche portarla a casa, ma la squadra non si è disunita dopo Ligorna"

Si conferma sempre campo ostico il "Luperi" di Sarzana, con il Vado fermato sul 2-2 dalla Fezzanese al termine di una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

I rossoblu dimostrano ancora grande feeling con il gol - sono 22 le reti messe a segno in 11 partite - pur concedendo però qualcosa di troppo in fase difensiva, in particolari momenti della gara sui quali mister Didu pone l'attenzione al rientro dalla trasferta nell'estremo levante: "Da un certo punto di vista è un peccato non aver portato a casa i tre punti, ma dobbiamo migliorare ancora tanto nella gestione della gara. La squadra comunque non si è disunita dopo la partita con il Ligorna, hanno giocato alcuni ragazzi che fin qui avevano trovato poco spazio, tra cui Mele e Casazza, ed ero sicuro che avrebbero risposto bene".

Alla sfortunata rete di Paci al 33', ha risposto Gabrielli pochi secondi più tardi, mentre nel finale il botta e risposta dagli undici metri tra Cantatore e Di Renzo ha fissato il risultato sul 2-2: "Il fallo di Ascioti? Sacrosanto il penalty e l'espulsione - ammette senza tanti giri di parole il tecnico rossoblu - mentre vorrei rivedere il loro gol dell'1-1. Sulla mia espulsione c'è poco da commentare, sono gare secondo me non così difficili da gestire, ma escono fuori una serie di cartellini che mi lasciano abbastanza perplesso, specie paragonando il metro che viene tenuto in certe di partite di Serie C ben più "cattive". Non bisogna però lasciarsi trascinare dentro queste situazioni e pensare al campo senza cadere nelle provocazioni".

Tra le note più liete la presenza in distinta di Tinti e Cenci, a compensare l'indisposizione di Adusa e Spanu, oltre ai tre squalificati post Ligorna: "Due pedine importanti per il proseguio del campionato, ora pensiamo al Gozzano dove dovrei avere praticamente tutta la rosa a disposizione".