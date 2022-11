Calcio. Prima Categoria: Pontelungo-Camporosso il clou del girone A, nel savonese ancora tante sfide stuzzicanti da Albissole-Letimbro a Speranza-Pra

C'è Albenga in Eccellenza che sta battendo ogni record a suon di vittorie una dietro l'altra, ma anche il Camporosso in Prima Categoria non è da meno, con sei successi conquistati in altrettante gare fin qui disputate.

Il banco di prova odierno però sarà di quelli tosti, con i rossoblu impegnati al “Riva” contro il Pontelungo (ore 18.00) subito dopo la partitissima tra i bianconeri di Buttu e la Cairese. Ci sarà il Mallare invece sul cammino della San Francesco Loano, mentre il Vadino cercherà di voltare pagina dopo la sconfitta a tavolino rimediata in settimana facendo visita all'Atletico Argentina. In Valbormida in programma il derby tra Altarese e Plodio, con il Millesimo che se la vedrà contro la San Filippo Neri Yepp Albenga. A completare il quadro Virtus Sanremo-Aurora e Andora-Oneglia.

Si dipanerà invece tra le 14.30 e le 15.00 il resto del programma del girone B, con l'Albissole impegnata al “Picasso” contro la Letimbro e il Q&V ospite della Veloce ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Mezz'ora più tardi Cogoleto-Priamar, cruciale in ottica salvezza, e Speranza-Pra, entrambe a caccia del bottino pieno per consolidare un posto nelle zone alte della classifica.