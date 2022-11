Calcio. Eccellenza. Saviozzi show si riprende la Cairese, tripletta al Finale e i gialloblu tornano subito al successo, al "Brin" finisce 3-2

CAIRESE - FINALE 3-2 (9' Saviozzi, 36' Saviozzi, 49' Saviozzi - 29' Coulibaly, 94' Gasco)

FINISCE LA SFIDA! CAIRESE BATTE FINALE 3-2, I GIALLOBLU RISCATTANO IL KO DI ALBENGA E SI CONFERMANO VICE CAPOLISTA DEL CAMPIONATO

94' IL GOL DEL FINALE! Colpo di testa di Gasco che trafigge Moraglio, finale incandescente al "Brin"

91' cinque di recupero

90' scocca il novantesimo, ammonito tra le proteste Boveri: Fanciullacci va a spiegarsi con Alessi

87' esordio in prima squadra per il 2006 La Rosa, esce Sassari. Sono sette gli under in campo in questo momento tra le fila della CAirese

85' ancora Finale in avanti con la semi rovesciata del numero nove giallorosso, sfera non distante dalla traversa

84' Moraglio si accartoccia e controlla a terra la rasoiata di Crisaldi

81' Alessi manda in campo anche Diamanti e Brignone, fuori Fabbri e Tona

80' entriamo negli ultimi dieci minuti di partita, i gialloblu tengono il doppio vantaggio mentre il Finale tenta il tutto per tutto per riaprire il match

73' standing ovation per Saviozzi, che lascia il campo a Briano

70' FINALE IN DIECI, secondo giallo per Metalla, la squadra di Ferraro chiude in inferiorità numerica

68' metà ripresa al "Brin", partita che sembra ormai indirizzata sui binari gialloblu. Il Finale cerca comunque l'episodio che possa accorciare le distanze

63' si prepara Scalia, richiamato in panchina Cosentino

60' Boveri centra in pieno la traversa con una sassata dai venti metri, si aprono spazi interessanti per la manovra della Cairese, che vuole arrotondare il risultato

57' Finale al tiro con Brollo, diagonale al volo che si perde a lato

56' Metalla ammonito dopo uno scontro con Boveri

52' Alessi si gioca la carta Cuka, fuori Berruti

49' LA TRIPLETTA DI SAVIOZZI! Sassari lavora il pallone al limite liberandosi della marcatura avversaria, assist al numero undici gialloblu che scaraventa di nuovo il pallone sotto l'incrocio. 3-1 Cairese

Triplo cambio per Ferraro, che manda in campo il secondo portiere Mondino, Serhiienko e Risso al posto di Illiante, Stagnaro e Belvedere

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Brin": 2-1 per la Cairese, doppietta di Saviozzi inframezzata dal momentaneo pari di Coulibaly

42' in giornata di grazia il capitano gialloblu, altro sinistro velenoso dalla lunga distanza che fa la barba al palo

36' SAVIOZZI! METTE DI NUOVO LA FRECCIA LA CAIRESE! Un diagonale devastante per potenza e precisione, mani piegate ad Illiante e sfera sotto l'incrocio

34' ancora pericolosi dalla bandierina gli ospiti, questa volta è Cosentino che di testa cerca di bucare la porta gialloblu, ma il pallone sfila di poco a lato

33' ha preso coraggio l'undici di Ferraro, la Cairese si è un po' spenta dopo i primi ottimi venti minuti in cui aveva avuto diverse chance per portarsi sul 2-0

29' IL PAREGGIO GIALLOROSSO! COULIBALY! Metalla dalla bandierina trova sul primo palo un compagno di squadra che riesce ad alzare la traiettoria del pallone su cui si avventa al limite dell'area piccola l'ex Alassio FC, nulla da fare per Moraglio. 1-1 il nuovo parziale

28' Metalla su punizione trova la testa di un difensore gialloblu, angolo Finale

22' Messina è il primo ammonito della gara

20' Fanciullacci richiama subito Ferraro in panchina, nel frattempo il Finale cerca di alzare il proprio baricentro evitando di lasciarsi schiacciare dai gialloblu

19' ci prova da fuori Tona, facile e centrale per il portiere ex Vado

16' gioca con grande qualità la formazione di Alessi, sempre pericolosa la formazione valbormidese quando si affaccia dalle parti di Illiante

11' immediata reazione del Finale con un'azione prolungata che viene interrotta dal signor Fanciullacci che ravvisa un fallo in attacco

9' CAIRESE IN VANTAGGIO! SAVIOZZI! Letteralmente incontenibile Bablyuk, che converge da sinistra scaldando i guantoni di Illiante, che nulla può sul tap in da pochi passi del capitano gialloblu. 1-0 al "Brin"

6' altra iniziativa personale del giocatore ucraino che riesce a saltare di slancio ben quattro avversari prima di calciare dal limite senza inquadrare lo specchio

4' ci prova Babyuk con un sinistro velenoso di prima intenzione che sfiora la traversa della porta difesa da Illiante

3' Alessi rispolvera Saviozzi dal primo minuto, con Berretta confermato a centrocampo e il duo Sassari-Fabbri ad agire sulla trequarti, Ferraro invece si affida ad Elvis Metalla come punto di riferimento avanzato

1' si parte! Cairese in maglia bianca con richiami blu, divisa tradizionale giallorossa per il Finale

Ritarda qualche minuto il fischio d'inizio, da verificare la rete della porta alla destra della tribuna centrale

Prima del fischio d'inizio consegnata una maglietta celebrativa al portiere gialloblu Alberto Moraglio, che domenica scorsa ha tagliato il traguardo delle 100 partite con la maglia della Cairese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Fontana, Nonnis, Boveri, Tona, Berruti, Bablyuk, Berretta, Sassari, Fabbri, Saviozzi

A disposizione : Ghizzardi, Brignone, Briano, Diamanti, Facello, La Rosa, Cuka, Vella, Battistel

Allenatore : Alessi

FINALE: Illiante, Caligaris, Messina, Cosentino, Gasco, Coulibaly, Stagnaro, Belvedere, Crisaldi, Metalla, Brollo

A disposizione : Mondino, Arzarello, Marangi, Costantino, Scalia, Talka, Serhiienko, Renda, Risso

Allenatore: Ferraro