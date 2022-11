Calcio. Prima Categoria sempre più nel vivo: il clou di giornata è Q&V-Spotornese, nel gruppo A le savonesi hanno nel mirino il Camporosso capolista

Giornata numero 8 in Prima Categoria, con un calendario come sempre spalmato da mattina a sera.

Il via alle 11.00, quando al “Baciccia-Ferrando” toccherà a Pra e Albissole alzare il sipario sul programma domenicale, in un match di assoluta importanza per ciò che riguarda la vetta.

Subito dopo pranzo, a partire dalle 14.30, lo zoccolo duro con il girone B che vedrà in campo quattro gare in contemporanea: in primo piano Quiliano&Valleggia-Spotornese, ma occhio anche a Veloce-Speranza, Letimbro-Olimpic e Vadese-Cogoleto.

Stesso orario anche per Mallare-Aurora e Millesimo-Aurora, due dei match più stuzzicanti del gruppo A, che alle 15.00 proporrà invece Camporosso-Altarese, oltre alle gare che vedranno Pontelungo e San Francesco Loano impegnate in trasferta rispettivamente contro Oneglia e San Filippo Neri Yepp Albenga.

A chiudere la giornata il posticipo delle 18.00 tra Vadino e Virtus Sanremo. Rinviata Plodio-Atl. Argentina.