Calcio. Promozione, testa a testa a distanza tra Pietra e Praese: i biancazzurri ospitano il Soccer Borghetto, genovesi in casa contro la Campese

Alla vigilia del campionato sono state indicate come favorite alla vittoria finale del campionato all'incirca sei squadre che, trascorse appena nove giornate, si sono subito messe in luce andando ad occupare le prime posizioni della classifica, con distacchi ancora minimi e un verdetto finale tutto da scrivere.

A guidare momentaneamente le operazioni Pietra Ligure e Praese, con Serra Riccò, Celle Varazze e Ceriale in scia e pronte a sfruttare eventuali passi falsi delle due battistrada.

La 10^ giornata in programma alle 15.00 (fatta eccezione per Ospedaletti-Ceriale che prenderà il via mezz'ora prima), non offre scontri diretti al vertice, seppur siano tante le gare dall'esito tutt'altro che scontato.

Sfida casalinga per la squadra di Pisano, che riceve al "Devincenzi" il Soccer Borghetto, con mister Cattardico alla seconda uscita ufficiale dopo il debutto vincente contro la Sampierdarenese. Impegnata tra le mura amiche del "Baciccia-Ferrando" anche la Praese, che attende la visita della Campese, mentre il Serra Riccò giocherà in trasferta contro la formazione di Roberto Pittaluga.

Da circoletto rosso Celle Varazze-Carcarese, che tornano ad affrontarsi dopo l'antipasto di Coppa a fine estate: Monteforte insegue una crescita a livello di gioco e fluidità, mentre i biancorossi puntano a confermare l'ottimo rendimento lontano dal "Corrent".

Insidia Borzoli sul cammino del Bragno, determinato a tenersi a distanza di sicurezza dalla zona playout, mentre Baia Alassio-Legino mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Chiude il programma GolfoDianese-Ventimiglia.