Calcio. Vado, un trittico di gare per sognare in grande: tappa a Bra prima di Sestri Levante e Sanremese, al via un novembre di fuoco per i rossoblu

Il primo terzo di stagione è ormai andato in archivio, tra sorprese, delusioni e conferme: sicuramente troppo presto per trarre conclusioni o azzardare pronostici finali, ma è innegabile che d’ora in avanti i punti inizino a diventare sempre più pesanti per tutti.

Ne sa qualcosa il Vado, fin qui protagonista di una stagione sopra le righe per risultati, spirito e qualità di gioco: dalle parti del “Chittolina” la solita frase di circostanza “prima la salvezza, poi vediamo quello che verrà” pare giustamente abolita considerando il rendimento di Lo Bosco e compagni.

Sarà però necessario alzare ulteriormente l’asticella già a partire da questa domenica, con i rossoblu impegnati sul campo del Bra, quinto in classifica e sconfitto in una sola occasione, prima di tuffarsi nel doppio scontro al vertice contro Sestri Levante e Sanremese.

Un trittico di gare che diranno qualcosa di più sulle ambizioni di alta classifica del Vado, in un girone dove solamente i “corsari”, partiti con altri obiettivi rispetto a quello che recita attualmente la graduatoria, stanno impressionando per compattezza e continuità di risultati.

La squadra di Barilari, a +6 sui matuziani e a +7 sui rossoblu, attende la visita del Ligorna, mentre per la Sanremese al “Comunale” c’è l’ostacolo Chieri (In campo alle 15.00).

La risalita del Derthona passa dalla trasferta di Chisola, con la Fezzanese che cerca continuità ospitando al “Luperi” lo Stresa.

Si parte alle 14.30, aggiornamenti su Svsport.it