Giudice Sportivo, Prima Categoria. Insulti all'arbitro durante Andora - Atletico Argentina, chiamata in causa la Procura Federale

Oltre al risultato da record (11-0) Andora - Atletico Argentina farà discutere per il referto arbitrale redatto al temine del match da parte del direttore di gara.

L'arbitro ha infatti dichiarato di aver subìto insulti eclatanti, tanto che il Giudice Sportivo ha girato la pratica, per gli accertamenti del caso, direttamente alla Procura Federale.

Il dispositivo:

AREA CALCIO ANDORA - ATLETICO ARGENTINA

IL G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Considerato che in esso il ddg riportava testualmente:

"Durante il secondo tempo sono stato pesantemente e ripetutamente insultato dal Sig. ROCCO Tiziano che mi urlava dalla tribuna numerosi insulti, quali sei un fin**hio, str***o, sei un figlio di put***a, sei nato col c**zo al contrario.

Il Sig. Rocco Tiziano l'ho riconosciuto chiaramente in quanto l'avevo già arbitrato l'anno scorso (allenatore SANSTEVESE) nonché in quanto si era palesato negli spogliatoi prima dell'inizio della gara per comunicare che l'allenatore della Società Atletico Argentina era appena arrivato al campo di gioco con le divise dei propri giocatori";

Atteso che, dalle verifiche effettuate sul sistema AS 400, il Signor ROCCO Tiziano, è effettivamente risultato essere tesserato, per la corrente stagione sportiva, per la Società NUOVA SANSTEVESE, con la qualifica di Dirigente;

Considerato che il Signor ROCCO Tiziano si è presentato nello spogliatoio del ddg, per fornire informazioni ufficiali riguardanti la Società ATLETICO ARGENTINA



DISPONE

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Firmato

Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco RICCI

GARE DEL 26/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAVANNA LUCA (MASONE)





AMMONIZIONE (I INFR)

STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

GUAZZONI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

Dopo che il ddg aveva fischiato un fallo, gli arrivava alle spalle, dandogli uno spintone alla schiena.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAFIEDDINE MOHAMAD (PRIARUGGIA G.MORA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

BRAZZINO GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUELFI LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LIGUORI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PERTICARO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

TERRACINI VICARIO GIAN N. (BORGORATTI)

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

ZIZZI MARCO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAROGLIO FILIPPO (ALBISSOLE 1909)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

CASAZZA MASSIMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LONGO ETTORE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MINARDI IACOPO (MASONE)

EL KAMEL SOUFIANE (MURA ANGELI)

ADDAMO MATTIA (OLIMPIC 1971)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCOTTO ANDREA (ALBISSOLE 1909)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PISTOIA SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SANGUINETI ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROCINO NICOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)

PASQUETTI GIORDANO (CASARZA LIGURE)

SIRI DIEGO (MASONE)

CINA ALEXANDRO (MURA ANGELI)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

SAFIEDDINE MOHAMAD (PRIARUGGIA G.MORA)

MONTECUCCO MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FONTANA ANDREA (SAVONA 1907 FBC)

RAVETTINO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MARTINO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 27/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 150,00

ATLETICO ARGENTINA

Per aver causato colpevolmente il ritardato inizio della gara di 30' e per essersi presentata in campo con soli 10 calciatori. Inoltre, per il comportamento tenuto da un proprio sostenitore che, durante il secondo tempo, dalla tribuna ingiuriava pesantemente e ripetutamente il ddg, rivolgendogli anche espressioni di discriminazione sessuale.

Euro 75,00

ALTARESE

Per non aver evitato, a fine gara, l'ingresso in zona riservata a persone non aventi diritto.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 1/2023

FERRARI MASSIMO (PONTELUNGO 1949)

A seguito dell'allontanamento del massaggiatore della propria società, andava al confronto faccia a faccia con il ddg, rivolgendogli espressioni irriguardose ed ingiuriose e spingendo lievemente il ddg medesimo con il corpo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/12/2022

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIERONI BRUNO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

PISANI PAOLO (MULTEDO LEVANTE 1930)

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORROMEO ANDREA (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FERRARI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)

PECORARO ANTONINO (SORI)

TARASCONI MARCO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

BROGLIO STEFANO (PLODIO 1997)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, inveiva contro il ddg, urlandogli un espressione blasfema, accompagnata da altre irriguardose; allontanato da un compagno di squadra, andava incontro al ddg, puntandogli l'indice contro e continuando ad urlare espressioni blasfeme all'indirizzo del medesimo. A fine gara, sostava nella zona antistante gli spogliatoi, continuando ad inveire nei confronti del ddg, usando ulteriori espressioni blasfeme nei suoi confronti, finché non veniva allontanato dal proprio allenatore.

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

Dopo aver commesso un fallo di gioco, volontariamente colpiva con un calcio al petto il calciatore avversario che nel frattempo era caduto a terra, senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per il fatto che il calciatore colpito si trovava a terra)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)

MAZZEI GABRIELE (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCHIAZZA ALESSIO (PRATO 2013)

BARRANCA FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

A fine gara, davanti al proprio spogliatoio, rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

GARRONE JACOPO (PLODIO 1997)

MASSA GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (SPOTORNESE CALCIO)

RERA FABRIZIO (VEZZANO 2005)

CAROGLIO ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MATTIUCCI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (III INFR)

NOGA SABINIANO (ARCOLA GARIBALDINA)

CONTI MARCO (BOLANESE)

TAZZINI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

GUERRA ANDREA (LETIMBRO 1945)

SIRI MATTEO (MALLARE)

VERO GIANLUCA (MALLARE)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

STABILE MICHAEL (ONEGLIA CALCIO)

PASSALACQUA PAOLO L. (POLIS. PIEVE LIGURE)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

VENE DAVIDE (SANTERENZINA)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

YACOUBI OUALID (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALAZA GOUNI MAROUF (ALTARESE)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

SCARFO LUCA (ALTARESE)

BERGAMINO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

IENCINELLA FILIPPO (ATLETICO QUARTO)

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

BALLETTO ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

FERNANDEZ RAMOS LUIS A. (BOLZANETESE VIRTUS)

SORRENTI DENNIS (BOLZANETESE VIRTUS)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

PENNA DAVIDE (LETIMBRO 1945)

CHERICI FABIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

LAI DANIELE (PLODIO 1997)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

BOVIO GIULIO (PONTELUNGO 1949)

EL AMRAQUI EL MAHDI (PRA F.C.)

CANEPA FEDERICO (PRATO 2013)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BERNARDI SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CANESSA DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DI PIETRO LORENZO (SAN CIPRIANO)

LOMBARDI MATTIA (SANTERENZINA)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

MORRA NICOLA (SORI) ORERO LUCA (SORI)

CEVALLOS FAJARDO JUSTIN (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PALUMBO LUCA (VELOCE 1910)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

SOTO PESCE GINO JUAN (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAPPA GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

VALLONE FEDERICO (AURORA CALCIO)

LOMBARDI CRISTIAN (BOLANESE)

CONTI NICOLAS (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GASPAROTTI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

STAGLIANO DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

NOCERINO MIRKO (LETIMBRO 1945)

KADRIJA ATDHE (MALLARE)

MOLINARI SEBASTIANO (MILLESIMO CALCIO)

FRULLI FABRIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

LUONGO MASSIMILIANO (PLODIO 1997)

NDAO CHEIKH AHMED TI (POLIS. PIEVE LIGURE)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

RAMELLA FILIPPO (PRATO 2013)

DE MARTINI ALESSANDRO (PSM RAPALLO)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

FERRENTINO MATTEO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

INCARDONA LEONARDO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

VALERO FRIAS GIANCARLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RAGGIO EDOARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SPALLETTA MARIO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CORSINI THOMAS (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SAULLE TOMMASO (SAN CIPRIANO)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BODI MATTEO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAPPELLI DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BURRI GABRIELE (SORI)

RISSOTTO MATTEO (SORI)

RUBATTU TOMMASO (SORI)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

SACCO RONNY (VADINO FOOTBALL CLUB)

TOMAO LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

SANGUINETI EMILIO A. (VELOCE 1910)

FORASASSI DAVIDE (VEZZANO 2005)

ROSSI MARCO (VEZZANO 2005)

LALLI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)