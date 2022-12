Calciomercato. E' un Pietra Ligure sempre più argentino, il nuovo attaccante è Tomas Blanstein

Un centrale (Santiago Ayalas), un centrocampista (Santiago Szerdi) e ora anche un attaccante albiceleste per il Pietra Ligure.

Tutta la spina dorsale pietrese scorre di linfa argentina dopo l'ultimo ingaggio messo a segno in mattinata dal club del presidente Faggiano.

Negli ultimi giorni si era vociferato di un arrivo da fuori regione per il tecnico Mario Pisano ed è andata effettivamente così: pochi minuti fa, dagli uffici del Devincenzi, è arrivata l'ufficializzazione di Tomas Blanstein, centravanti classe 1994 nativo di Las Flores.

Il comunicato:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Tomás Blanstein, attaccante argentino classe 1994.



Reduce dall'esperienza alla Virtus Ispica (Eccellenza siciliana), Blanstein in Argentina ha indossato i colori del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata prima di approdare in Italia vestendo, tra le altre, le maglie di Stintino (Eccellenza sarda) e Gallico Catona (Eccellenza calabrese).



A Tomás vanno i migliori auguri per un'avventura in biancoceleste ricca di soddisfazioni.