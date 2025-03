Calcio serie D, per l'Imperia trasferta decisiva a Chieri, Buttu: "Squadra compatta per la salvezza"

Sarà un crocevia fondamentale, quello che domenica l'Imperia vivrà nella tana del Chieri, contro la squadra attualmente ultima in classifica in compagnia del Borgaro.

Proseguono gli allenamenti sul terreno di un 'Ciccione' le cui condizioni ormai sono note a tutti: "Ma va bene, limportante è che siamo a casa nostra" è la chiosa di mister Pietro Buttu che taglia corto sull'argomento.

Per quanto riguarda la rosa di giocatori, si sta ancora allenando a parte Santiago Szerdi, assente nella sfida con la Lavagnese e ancora sulla via del recupero. Mancherà con tutta probabilità anche Gabriel Graziani, che ha subìto un piccolo intervento al naso, e lo squalificato Pippo Scalzi, che non è comunque al meglio e nelle ultime sessioni si è allenato a parte anche lui.

"Il biglietto da visita del Chieri è quello degli ultimi due risultati - commenta mister Buttu - sono ultimi in classifica ma hanno pareggiato con Bra e Cairese. Servirà una partita compatta e di grande solidità. È evidente che è un viatico determinante per noi, in ottica salvezza senza dover passare dai playout".