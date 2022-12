A livello di umore forse Francesco Flachi aveva qualche nota positiva in più, dopo la rimonta della Praese sul campo del Soccer Borghetto, rispetto a Marco Carparelli, ma il big match di Promozione è stato utile per riabbracciarsi dopo tante battaglie in campo sotto le insegne di Genoa e Sampdoria.

I due attaccanti hanno avuto modo anche di analizzare la loro presenza in campo, nonostante la carta d'identità, soprattutto a sostegno delle leve più giovani.