Calcio. L'Albissole ringrazia gli Zueni: "Grazie per il nostro immancabile sostegno"

Dopo il messaggio di scioglimento da parte degli Zueni, arrivato nella prima serata di ieri, l'Albissole ha voluto ringraziare il proprio gruppo di tifosi organizzati che, nel corso degli ultimi sette anni, hanno sempre sostenuto, in casa e in traferta, i colori biancocelesti.

"La Società Albissole 1909 ringrazia il gruppo "Zueni 2017" per il sostegno di questi anni ai colori biancocelesti, in particolare per il supporto in questa ultima stagione dove non avete mai fatto mancare il vostro sostegno e il vostro calore ai nostri ragazzi!

In attesa di rivedervi in balconata con altre forme ma sempre per gli stessi Colori vi salutiamo con una parola che racchiude tutto

GRAZIE, ZUENI 2017"