Calciomercato, Vado. Cirillo al Grosseto, il portiere parte in prestito con diritto di riscatto a favore dei maremmani

AGGIORNAMENTO 18:30: è arrivata l'ufficialità, Elia Cirillo è il nuovo portiere del Grosseto. La formula del trasferimento è prestito con diritto di riscatto

La notizia ha iniziato a circolare nella serata di ieri, per trovare sostanziale conferma in mattinata.

Il Vado sta per cedere il portiere Elia Cirillo al Grosseto, società che milita nel girone E del campionato di Serie D.

Una piazza importante e un'opportunità di crescita non indifferente per il numero uno ex Varazze, complice la campagna di rafforzamento importante portata avanti dai maremmani (preso anche l'ex Savona e Ligorna Gomes de Pina) per risalire la classifica.

L'ufficialità sul buon esito dell'operazione è attesa in giornata, così come il primo allenamento con i colori biancorossi.