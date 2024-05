Un inizio contratto, poi il Morazzone ha trovato tempi e misure di gioco, legittimando la vittoria in casa del Legino con un meritato 4-1.

Ora i varesini dovranno attendere l'ultima sfida tra il Volpiano e i savonesi per capire chi potrà accedere al secondo turno delle fasi nazionali del campionato Juniores di Eccellenza.

Per il momento mister Marco Dallo si gode la prova offerta oggi pomeriggio, in un campo non semplice come il Ruffinengo.