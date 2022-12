Calciomercato. Dopo i 6 gol con la Sestese, Nicolò Alfano passa ufficialmente al Pavia

Nuova tappa di prestigio per Nicolò Alfano.

Dopo l'esperienze nella scorsa stagione nel Pietra Ligure e il passaggio nel corso dell'estate con la Sestese, l'esterno offensivo ingauno è stato tesserato dal Pavia.

Un bel passo in avanti, dato che la società pavese è in piena lotta per la promozione diretta in Serie D e, domenica scorsa, ha battuto in trasferta proprio la Sestese.

L'esperienza per Alfano a Sesto Calende si chiude comunque con un buon bottino di reti, grazie alle sei marcature messe a segno nella prima parte di stagione.