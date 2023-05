Pallapugno. La Bormidese non si ferma più: superata Ceva 9-4 e primo posto nel mirino

Comincia a farsi sempre più interessante la classifica nel campionato di Serie A di Pallapugno della Bormidese.

La quadretta savonese si regala la secondo vittoria consecutiva (quarta in totale in stagione) superando tra le mura amiche per 9-4 il Ceva. Un successo mai in discussione per Davide Dutto che chiude il primo tempo avanti 6-2. Nella ripresa provano i piemontesi a rialzarsi, ma la Bormidese chiude i giochi.

Con questo successo i savonesi salgono a quota 4 punti in classifica, ad una sola lunghezza dalla testa da Albeisa, Cortemilia e Imperiese. Nel prossimo turno, giovedì 18 maggio alle ore 18.00, la Bormidese scenderà in campo in trasferta contro la Virtus Langhe.

BORMIDESE - CEVA 9-4

Bormiese: Dutto, Panero, Mattiauda, Pizzorno. DT: Caviglia e Navoni

Ceva: Levratto, Bacino, Rosso, Galliano. DT: Poggio





RISULTATI

6a giornata

Acqua San Bernardo San Biagio-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-4

Pallapugno Albeisa-Virtus Langhe 9-4

Araldica Castagnole-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 5-9

Bfm Macchine Agricole Canalese-Marchisio Nocciole Cortemilia 1-9

Bormidese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-4



Classifica: Pallapugno Albeisa 5, Marchisio Nocciole Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Bormidese 4, Araldica Castagnole, Virtus Langhe 3, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Acqua San Bernardo San Biagio 2, Bfm Macchine Agricole Canalese, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.