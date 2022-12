Due bronzi ad Arenzano per il Judo Club Luigi Sicco

Buone prestazioni per gli atleti del Judo Club “Luigi Sicco” Savona che ai Campionati Regionali di Judo, che si sono svolti ad Arenzano, hanno conquistato due medaglie di bronzo. A salire sul terzo gradino del podio sono stati Martina Delrio e Vladislav Zentsev, mentre al quinto posto si è classificato Danial Ferraro. “Un risultato – afferma il presidente Laura Sicco – che premia con grande soddisfazione anche i nostri tecnici che continuano a lavorare per formare giovani atleti. Disciplina, inclusione e imparare il Judo divertendosi sono le caratteristiche che il Judo Club “Luigi Sicco” Savona ha sempre portato avanti e continuerà a farlo. I risultati di questi atleti, di cui siamo orgogliosi, significano che siamo sulla strada giusta e ci spingono a migliorare ulteriormente”. Ora per gli atleti c’è il meritato riposo con le vacanze natalizie e di fine anno. Gli allenamenti riprenderanno, con il consueto entusiasmo, il 9 gennaio sempre nella palestra Luigi Sicco, ex palestra Coni, in via Mentana 9 a Savona.