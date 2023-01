Il pagellone di Promozione. Ceriale, questione di prospettive

CERIALE, VOTO 6

I biancoblu hanno sempre posto come propria base stagionale l'obiettivo salvezza, ma può essere considerata la squadra di mister Brignoli un organico costruito per evitare la retrocessione in Prima Categoria?

Dalla risposta, soggettiva, non può che dipendere il giudizio sul girone d'andata di Piazza e compagni.

Il Ceriale, con tutti i giocatori a disposizione, potrà battagliare fino alla fine per un posto nei playoff, alimentando anche quelle ambizioni che un ambiente familiare come quello che si respira al "Merlo" è giusto che coltivi.

Serve un pizzico di sale anche sul fronte dei risultati (solo con il Ventimiglia è arrivata una vittoria di rango), in attesa di recuperare un giocatore come Castagna, determinante nelle dinamiche offensive.

Sono infatti solo 19 le reti realizzate, compensate dai soli 15 gol subiti, a conferma comunque di un buon equilibrio di base.

Resta però il forte dilemma sul target da porre nel mirino: bastano infatti sei punti di vantaggio sulla zona playoff per vedere il bicchiere mezzo pieno?