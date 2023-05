Calcio. Spotornese, conferma in panchina per mister Dorigo

L'Asd Spotornese Calcio ha ufficialmente riconfermato Federico Dorigo come allenatore per la stagione 2023/2024, insieme al vice allenatore Davide Ferraro e al direttore sportivo Luca Lasio. Questa decisione arriva dopo una stagione di grande successo per la squadra, culminata con il terzo posto in campionato di prima categoria e la finale dei play-off.