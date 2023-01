Calcio, Savona. Allarme rosso: Quintavalle fuori rosa, nel pomeriggio parla mister Frumento

E' una palla di neve che rotolando si sta trasformando in una vera e propria valanga quella che si sta riversando sopra il Savona.

Il presidente Massimo Cittadino ha infatti annunciato l'esclusione dalla Prima Squadra del capitano, Riccardo Quintavalle, dopo la netta presa di posizione espressa ieri sera via social.

Ma il livello di tensione attorno alla squadra è alto in ogni sua componente.

Oggi pomeriggio è attesa infatti una presa di posizione anche di mister Frumento, caposaldo e garante tecnico di questi primi mesi biancoblu.

Proprio nei confronti dell'allenatore, lo stesso Quintavalle ha voluto dedicare un pensiero:

"Grazie per avermi reso partecipe, grazie ai tifosi per le emozioni, ai compagni, alla Simonetta, a "Pelle", Andrea il massaggiatore. Noi sempre a testa alta, per il resto non c'è alcun commento"

La sensazione di sfarinamento attorno al vecchio delfino è sempre più forte, nonostante i proclami della società.