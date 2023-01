Calciomercato, Albenga. Per la fascia è in arrivo Leonardo Mastrippolito

Ancora una mossa per il mercato dell'Albenga, dopo il centrocampista Trofo, arrivato nelle scorse ore al Riva, un nuovo innesto è ormai prossimo a firmare per i bianconeri: tutti gli indizi portano a Leonardo Mastrippolito esterno destro di fascia classe 2000.

Matrippolito arriva dall'Eccellenza pugliese, precisamente dal Bisceglie, e ha difeso anche i colori della Vis Pesaro, del Carpi, del Pineto, della Reggina, del Sassuolo, della Reggina e della Fidelis Andria, collezionando presenze in Serie D ma anche in Serie C.