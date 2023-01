Calcio. Punto pesante per il Legino a Ventimiglia, pochi rischi e il rammarico per il palo di Macagno

Ci si attendeva una reazione per il Ventimiglia (l'ultima in casa contro l'Ospedaletti, circa un mese fa), invece, la compagine di Massullo, deve rinviare il ritorno al successo in attesa di ritrovare il gioco in fase offensiva che oggi, come del resto già evidenziato in altre partite giocate fra le mura amiche, è venuto a mancare. Pur con l'attenuante dell' assenza per squalifica dell' esperto centravanti Gambacorta, i frontalieri non si sono mai resi pericolosi dalle parti del portiere ospite Pastorino e piuttosto, sono stati proprio gli ospiti ad andare vicino al gol in un paio di occasioni e precisamente al 18' col palo colpito da Macagno con tiro improvviso da fuori area e nella ripresa al 29' col provvidenziale salvataggio sulla linea di porta di Addiego su tiro di Latini. l' unica opportunità per il Ventimiglia, al 33' della ripresa quando Sparma ben lanciato da Oliveri, ha provato a concludere ma tempestiva è stata l'uscita del portiere Pastorino sui suoi piedi.



Queste le formazioni:



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Giglio, Rea, Ierace, Musumarra, Addiego, Akkioui, Aretuso, Verbicaro, Ventre, Salzone. Sono subentrati: Peirano, Oliveri, Sparma, Bagigaluppi. Allenatore: Massullo.



LEGINO: Pastorino, Crocilla, Kertalli, Uruci, Latini, Patrone, Doci, Dorno Macagno, Del Nero, Piu. Sono subentrati: Ferrara, Pescio, Revello. Allenatore: Tobia.



Arbitro: Vittorio Semini (Albenga). Assistenti: Lorenzo Trucco e Mauro Francesco De Pinto (Imperia)