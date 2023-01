Calcio, Vadese. Missione continuità per Saltarelli: "Bene col Masone, chiudere nella parte alta sarebbe comunque gratificante"

Qualche nube si sta finalmente diradando sopra il cielo della Vadese.

La bella affermazione di domenica scorsa contro il Masone ha confermato il potenziale a pieno regime della rosa di Tony Saltarelli, seppur non vi sia più tempo per i rimpianti.

Il tecnico è consapevole di come vi sia poco margine per tornare a competere per i playoff, ma il quinto posto resta comunque un obiettivo da perseguire.







“Non abbiamo risolto tutti i problemi domenica scorsa, ma quantomeno abbiamo avuto conferma che, con la rosa quasi al completo possiamo essere competitivi anche contro una squadra forte come il Masone che, ci tengo a ricordarlo, se ci avesse battuto avrebbe superato in graduatoria il Pra.

Che partita è stata? Il recupero fisico di Romeo è stato super importante, ma tutta la squadra si è espressa su buoni livelli. Anche gli episodi ci hanno sorrisoe tutti questi fattori ci hanno permesso di prevalere”.







Il quinto posso vuole rimanere un obiettivo, indipendentemente dall'accesso ai playoff.

“Giochiamo gara per gara e poi vedremo. Chiaramente, salvo ribaltoni clamorosi, forse solo il quarto posto garantirà l'accesso agli spareggi promozione, ma concludere l'annata nella parte alta sarebbe comunque gratificante.

Cosa poter migliorare? In ambito Prima Squadra punteremo ad avere una disponibilità migliore dei giocatori sia in settimana che alla domenica, ma guardandoci indietro possiamo comunque essere soddisfatti del nostro percorso. Sembra che la Vadese ci sia sempre stata, invece siamo nati solo da cinque anni. Ci stiamo strutturando, il Settore Giovanile cresce, quanto siamo riusciti a costruire in così poco tempo non è affatto banale”.