Calcio, Baia Alassio. La vittoria di Diano riaccende l'ambiente: "Battiamo l'Ospedaletti e la salvezza non sarà un miraggio" (VIDEO)

Spesse volte nel calcio si parla di "ultima spiaggia" o "bivio decisivo", ma per la Baia Alassio la partita di ieri pomeriggio con la Golfo Dianese rappresentava davvero lo snodo cruciale per coltivare una residua speranza di permanenza in Promozione.

L'esito del match ha premiato le vespe, al termine di una partita a dir poco rocambolesca. La Golfo Dianese ha fallito il rigore del possibile vantaggio a cinque minuti dal novantesimo, cosa che non ha fatto il figlio d'arte Valentino Aurellio pochi istanti prima del triplice fischio finale.

"In settimana - spiega il dg Gerundo - ci farà visita papà Carlos, ex centrocampista del Brescia ai tempi di Baggio e Guardiola. Siamo molto felici per la rete di Valentino e per tutto il nostro ambiente".

A Gerundo fa eco anche Gabriele Gianotti, responsabile dell'area tecnica giallonera.

"Un plauso va ai ragazzi per averci creduto fino all'ultimo. Ieri abbiamo fatto un passo importante per rientrare in corsa, ma molto potrà dirci la partita di domenica prossima contro l'Ospedaletti. Dovessimo vincere lasceremmo l'ultimo posto e potremmo dire ancora la nostra nella lotta per non retrocedere. Oltre ai tre punti ci rinfranca la prestazione: la rosa ora ha maggior equilibrio e ci sentiamo pronti per combattere in ogni incontro".