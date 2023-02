Canottaggio: Liguria protagonista sulle acque del Po

Liguria remiera subito in grande spolvero a Torino in occasione della tradizionale rassegna D’Inverno sul Po a cura della Canottieri Esperia. Buone performance sia su barca lunga che su barca corta in entrambe le giornate della competizione.

Nella giornata di sabato doppia affermazione per la Canottieri Santo Stefano al Mare: a vincere, infatti, sono il doppio Allievi B1 di Mattia Di Pietro e Alexander Grisolia e la singolista Under 17 Arianna Ramella.

Due ori anche per la Sportiva Murcarolo grazie a Lorenzo Caprile e Giovanni Melegari nel 2 senza Pesi Leggeri e a Guglielmo Melegari nel 2 senza Under 19 misto Pontedera.

Doppio podio per la Canottieri Sampierdarenesi, dapprima con l’argentato 2 senza Under 19 di Francesco Graffione e Federico Gilloli e poi con il bronzeo 2 senza Under 17 di Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi. Proprio nella stessa gara i gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla (Canottieri Sanremo) conquistano un ottima seconda piazza. Bronzo Elpis nel doppio Under 23 con Luca Lavagetto e Matteo Pili.

Prosegue il buon momento del 4 di coppia Under 17 vincitore con Arianna Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), Alice Lauletta (LNI Sestri Ponente), Lucia Cambiaso e Alice Mantero (Speranza Pra’)

Bene anche i genovesi Lorenzo Gaione ed Edoardo Rocchi, con i colori di Cus Torino e Gavirate, nei doppi Senior e Under 23.

Domenica i murcarolesi Sitia, Giovanni Melegari e Caprile, insieme al sampierdarenese Martino Cappagli, sono terzi nell’otto Senior. A bordo del miglior otto Under 19 c’è Guglielmo Melegari mentre il misto Sampierdarenesi (Gilioli, Graffione, tim. Sanna)-Limite sull’Arno è terzo. I sampierdarenesi Jacopo Cappagli, Roberto Terranova e Romeo Schirinzi condividono la miglior prestazione nell’otto Under 17 con i colleghi del Candia 2010. Brava Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) con il suo 4 di coppia leggero.

Tommaso Rossi ed Ermanno Virgilio (Rowing) compongono il miglior 4 di coppia leggero misto Canottieri Limite-Garda Salò. Secondi i sampierdarenesi Kevin Missarelli e Mario Venzano nel 4 di coppia Under 43. Medaglie anche per Davide Campanini (argento Speranza Pra’) nel 4 coppia Under 19, Silvia Tripi (bronzo Elpis Genova) nel 4 di coppia Senior.