Rari Nantes Savona. Tutti gli appuntamenti con gli atleti biancorossi alle Olimpiadi di Parigi

La BPER Rari Nantes Savona sarà presente ai Giochi Olimpici di Parigi con ben 6 atleti, tra Pallanuoto e Nuoto Artistico, e con il C.T. del Nuoto Artistico Patrizia Giallombardo. Le Olimpiadi prenderanno il via il 27 luglio per concludersi l’11 agosto.

I primi a scendere in vasca saranno gli atleti della Nazionale di Pallanuoto. Del Settebello fanno parte due pedine importantissime della squadra di Alberto Angelini, il centroboa Lorenzo Bruni e il portiere Gianmarco Nicosia. Le partite si disputeranno all'Aquatics Centre e all’Arena La Défense dal 28 luglio all' 11 agosto. L'Italia ha conquistato 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi nella storia della Pallanuoto ai Giochi che comincia da Parigi 1900. Il Settebello vice campione del mondo, bronzo europeo in carica, debutterà contro gli Stati Uniti domenica 28 luglio alle 15:00.

Questo il calendario degli incontri:

FASE A GIRONI all' Aquatics Centre

Girone A : Italia, Croazia, Grecia, Stati Uniti, Montenegro, Romania

Girone B : Spagna, Ungheria, Francia, Serbia, Australia, Giappone

Domenica 28 luglio:

10:30 Australia-Spagna (B)

12:05 Serbia-Giappone (B)

15:00 Italia-Stati Uniti (A)

16:35 Croazia-Montenegro (A)

19:30 Francia-Ungheria (B)

21:05 Romania-Grecia (A)



Martedì 30 luglio:

10:30 Australia-Serbia (B)

12:05 Croazia-Italia (A)

15:00 Giappone-Francia (B)

16:35 Stati Uniti-Romania (A)

19:30 Montenegro-Grecia (A)

21:05 Spagna-Ungheria (B)



Giovedì 1° agosto:

10:30 Grecia-Stati Uniti (A)

12:05 Serbia-Spagna (B)

15:00 Francia-Australia (B)

16:35 Italia-Montenegro (A)

19:30 Romania-Croazia (A)

21:05 Ungheria-Giappone (B)



Sabato 3 agosto :

10:30 Spagna-Giappone (B)

12:05 Croazia-Grecia (A)

15:00 Australia-Ungheria (B)

16:35 Montenegro-Stati Uniti (A)

19:30 Serbia-Francia (B)

21:05 Italia-Romania (A)



Lunedì 5 agosto all'Arena La Défense :

12:00 Ungheria-Serbia (B)

13:35 Australia-Giappone (B)

15:10 Grecia-Italia (A)

18:30 Croazia-Stati Uniti (A)

20:05 Francia-Spagna (B)

21:40 Romania-Montenegro (A)



Mercoledì 7 agosto all'Arena La Défense:

Quarti di finale alle 14:00, 15:35, 19:00 e 20:35

31. 1A-4B

32. 2A-3B

33. 3A-2B

34. 4A-1B

Venerdì 9 agosto all'Arena La Défense:

Semifinali per il 5° posto alle 13:00 e alle 18:00

35. L31-L33

36. L32-L34

Semifinali per il 1° posto alle 14:35 e alle 19:35

37. W31-W33

38. W32-W34

Sabato 10 agosto all'Arena La Défense:

19:35 Finale 7° posto

Domenica 11 agosto all'Arena La Défense:

09:00 Finale 5° posto

10:35 Finale 3° posto

14:00 Finale 1° posto

Per il Nuoto Artistico, invece, l’inizio è fissato il 5 agosto all'Aquatics Centre con la Nazionale dove spiccano ben 4 atlete savonesi Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Il programma prevede la prova a squadre (otto atlete) con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero) con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto. Le routine inizieranno alle 19:30. L'Italia non ha mai conquistato una medaglia olimpica nella disciplina introdotta dall'edizione di Los Angeles 1984 dopo che era stata dimostrativa ai Giochi di Helsinki 1952 e ai Giochi di Roma 1960.

Le medaglie per la prova a Squadre saranno date dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nell’Acrobatic Routine, nella prova del Libero e nella prova del Tecnico. Le medaglie del Doppio saranno date dalla sommatoria delle prove Tecnico e Libero.