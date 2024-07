L'Apsd Varazze ha premiato i partecipanti di "Pesca in Amicizia"

Le tre coppie prime classificate: - 1° Fazio G./Cerruti G. – 2° Biato A./Pero F. - 3° Fiori F./Sala D., sono state premiate dal Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, dall’Assessore Mariangela Calcagno e dal Luogotenente Np Agostino Gallo, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, con la consegna di un sacchetto a ciascuno dei partecipanti, contenete generi alimentari e gadget di vario genere e qualità (come avviene regolarmente a ogni edizione di questo raduno.)



L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, sera di giovedì 25 luglio, presso la propria base nautica, posta a levante del molo di sottoflutto del porto turistico Marina di Varazze, ha organizzato una serata conviviale per premiare i partecipanti al raduno di "Pesca in amicizia 2024", svoltosi sabato 20 luglio.

La tradizionale manifestazione ludico amatoriale a coppie (o singolo) di pesca al bolentino o canna da natante, seconda prova del calendario manifestazioni annuale, aperta a tutti, purché muniti di imbarcazione, si è così svolta:

– a) – nel rispetto del regolamento generale per questo tipo di raduni;

– b) – zona di pesca: Secca del Campanile;

– c) – orario: dalle ore 8:00 alle 10:30.



Premiazione:

- a) - le altre 11 coppie classificate: 4° - Silvagno V./ Di Chiazza G.C., 5° - Lusso M./ Buzzi - 6° Giarratano G./ Giarratano A. - 7° Briano R./Siri - 8° Uguccioni C./ Uguccioni P. - 9° Patrucco A./ Bolla L. - 10° Mariani R./ Ratti W. - 11° Lalamia/ Miccolis L. - 12° Giusto GB. - 13° Persico F./ Persico C. - 14° Rovida F./ Gianatti G., sempre a cura del Sindaco Pierfederici, dall’Assessore Calcagno e dal Luogotenente Np Gallo, sono state premiate con un sacchetto contenente bottiglie di un pregiato vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG).



- b) – A tutti i partecipanti, loro famigliari, parenti e amici che hanno aderito all’invito degli organizzatori: antipasto alla ligure con patatine croccanti, spaghetti al pesto ligure con fagiolini e patate a pezzettini, torta gelato artigianale alla varazzese, un "gottu de vin", un buon caffè ed eccellente servizio a cura soci e impareggiabili socie, mogli, compagne e amiche;



Il tradizionale raduno amatoriale di "Pesca in amicizia, sulle orme di Lanzarotto Malocello", in ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino, che all’inizio del XIV secolo scoprì l’Arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, che si è svolto sabato 20 luglio 2024, è stato organizzato dal locale sodalizio sportivo e socio-aggregativo in collaborazione con lo "Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure" con il quale, ormai da tempo, esiste una consolidata "amicizia" e comune passione per il mare, oggi sempre più minacciato dall’asfissiante inquinamento e da un eccessivo, indiscriminato e non più tollerabile sfruttamento delle risorse ittiche.



Il Comitato Lanzarotto Malocello Varazze collabora e sostiene, l’attività coscienziosamente svolta dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze e dallo Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure e dallo (SCPSCL), due realtà socio-aggregative che operano nella realtà quotidiana dei due paesi posti nell’estremo levante savonese, alternando ai "momenti" di svago in mare, passione antica e tradizione della gente di Liguria, ad incontri di socializzazione tra i soci e le loro famiglie, senza dimenticare quelli altrettanto importanti e sempre più ravvicinati di pulizia e raccolta rifiuti, abbandonati sia in mare che a terra (spiaggia e scogliera). In questo necessario e sentito compito di pulizia, per quanto possibile, vengono coinvolti anche gli alunni e studenti delle scuole, con l’indispensabile sostegno e supporto dei responsabili e di insegnanti e docenti: … un’importante occasione per cercare di sensibilizzare le nuove generazioni, domani costrette a sobbarcarsi il non facile compito di rimediare al nostro irresponsabile e disastroso comportamento.



Opera di sensibilizzazione, quella svolta dall’APSDV e dallo SCPSCL, per la conservazione dell’ambiente marino, che ogni anno a fine settembre, si concretizza con un incontro a tema, denominato "A pesca e u mâ", che le locali associazioni di pescatori organizzano in collaborazione con Circoli Velici, il Museo del Mare, il porto turistico Marina di Varazze, il locale Centro di Educazione Ambientale e l’Amministrazione Comunale, firmataria della "Carta di partenariato Pelagos" e l’Ufficio Locale Marittimo di Varazze. Una giornata dedicata all’ambiente marino a tutto tondo, con il coinvolgimento dell’intera comunità, ospiti compresi, soprattutto i giovani.