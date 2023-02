Calcio. San Filippo Neri Yepp Albenga, mister Torregrossa non si arrende: "Crediamo alla salvezza diretta"

Continua il periodo non facile del San Filippo Neri Yepp Albenga che inanella la terza sconfitta consecutiva sul campo del quotato Andora.

Uno stop per 3-1 che lascia i giallorossi di mister Davide Torregrossa in piena zona playout, ma con la salvezza diretta che dista solo tre lunghezze e la grande possibilità di salvarsi direttamente.

"La sconfitta ad Andora, da pronostico ci stava visti anche i differenti valori in campo, anche se potevamo sicuramente fare meglio - analizza mister Torregrossa - sfruttando le occasioni che ci sono capitate ma sulla loro vittoria nulla da eccepire. Crediamo nella salvezza diretta visti i pochi punti di differenza anche se non abbiamo un calendario facile ma venderemo cara la pelle ad ogni incontro sperando di recuperare alcuni giocatori infortunati e influenzati e soprattutto vincere delle partite se no ogni discorso è vano".

Con il tecnico ci siamo soffermati anche sul "caso Atletico Argentina": "Purtroppo l'Atletico Argentina ha vissuto una stagione molto difficile ed ora sta metabolizzando la perdita del Presidente Minti. I rinvii di queste settimane sono le conseguenze di questo lutto e non penso che stiano falsando il campionato non avendo fatto punti con nessuna squadra".