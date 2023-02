Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Alba-Imperia, terna arbitrale toscana per la sfida dei neroazzurri

L'Imperia, dopo il tris siglato sul campo della Sestrese in campionato che ha bagnato il debutto sulla panchina dei neroazzurri di mister Solari, tornerà in campo mercoledì 22 febbraio nella Coppa Italia Eccellenza.

La fase nazionale vede i neroazzurri abbinati nel girone a tre con i lombardi del Cast Brescia e i piemontesi dell'Alba Calcio. La prima sfida per Saviozzi e compagni sarà proprio sul campo dei cuneesi e per il match in programma la terna arbitrale sarà tutta toscana.

A dirigere il match sarà il Sig. Francesco Masi di Pontedera, coadiuvato da Andrea Raimo della Sezione di Empoli e Thomas Jordan della Sezione di Firenze.