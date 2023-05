Calcio, Albenga. Marinelli incontra nel pomeriggio i giornalisti, svolta societaria in arrivo?

E' stato fissato nel tardo pomeriggio l'incontro tra gli organi di stampa e Simone Marinelli per tracciare le linee della stagione, ricca di enormi soddisfazioni, vissuta all'Annibale Riva.

Una conferenza che arriva in un momento particolare, ad appena 24 ore dal termine del campionato e che potrebbe di fatto segnare il passaggio di testimone ideale al gruppo novarese, capitanato da Santi Cosenza, interessato ormai da diversi mesi al sodalizio inguano.

Marinelli, scommettendo di professione, non può infatti mantenere la carica presidenziale in un campionato quotato come la Serie D, seppur abbia a più riprese dichiarato la volontà di trovare una via alternativa.

In un senso o nell'altro una strada potrebbe venire annunciata oggi pomeriggio, dando così subito il via alla stagione 2023/2024.