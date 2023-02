Beneficenza, al Lago Figoi tornano le 'Piccole Donne' del sincro

"Ci aspettiamo un'ampia adesione da parte delle società liguri di nuoto sincronizzato, e chissà magari anche qualche d’una fuori regione. Abbiamo creato un regolamento proprio come una vera e propria gara. Siamo fiduciose – aggiunge Carboni - di poter consegnare quest'anno ancora più borse di sport dello scorso anno. Mascherona si è dimostrata subito entusiasta nel riproporre il nostro progetto con la seconda edizione. Inoltre, sarà previsto un riconoscimento per il miglior esercizio in tema “Piccole Donne” per ogni categoria, che verrà deciso e consegnato dalla responsabile dell’associazione. L’invito è esteso a tutti, non solo alle atlete. Per partecipare come spettatori dell'evento e soprattutto come donatori di un sorriso per chi è meno fortunato".