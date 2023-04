Tornano i primatisti alla Luceto X-treme

C’è grande attesa per la Luceto Classic, la sfida di Albisola Superiore (SV) che lunedì 1° Maggio riporterà le folle dei podisti sui sentieri degli altipiani liguri. Due i percorsi previsti, si potrà scegliere tra quello X-treme di 20 km con un dislivello positivo di 1.200 metri e quello Classic di 11 km per 400 metri. Due tracciati che hanno già fatto la storia del trail in Liguria, pur essendo solo alla quarta edizione della corsa.

Per l’appuntamento di lunedì sono attesi almeno 300 corridori e fra loro ci saranno volti noti del panorama podistico non solo ligure. In forse la presenza di Mattia Bertoncini vincitore nel 2021 con il record della corsa di 1h41’25”, sicura quella di Simona De Maria che si è aggiudicata la gara sia nel 2021 che lo scorso anno e alla quale appartiene il primato in 2h12’47”, oppure Giovanna Malerba prima nel 2022 sugli 11 km. Il grosso degli iscritti viene da Liguria e Piemonte, ma non mancano presenze anche da città lontane come Sondrio, Pesaro e Roma e addirittura dall’estero, con rappresentanti ucraini, britannici e addirittura canadesi al via.

Lo start verrà dato dalla C.R.C.S. Luceto in via Lino Saettone ad Albisola Superiore, alle 9:30 per la gara lunga e alle 9:45 per la 11 km. Il ritiro dei pettorali potrà essere fatto già dal giorno prima alle 16:30 sempre nel luogo della partenza. Fino al 29 aprile ci si può ancora iscrivere al costo di 25 euro per l’X-treme e 17 euro per il Classic, sabato e domenica i prezzi saliranno rispettivamente a 30 e 20 euro. A fine gara è previsto il pasta party con un contributo di 4 euro per gli iscritti e 10 per gli accompagnatori, nel corso del quale si svolgeranno le premiazioni per i primi 5 assoluti oltre a altri premi a sorteggio. Un riconoscimento speciale andrà a chi riuscirà a migliorare i primati della corsa.

Per informazioni: Asd Team Italtende, https://www.lucetoclassic.com/