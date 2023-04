Calcio, Promozione. Domenica partono playoff e playout. Il Pietra Ligure in campo ad Arenzano per il titolo regionale

Sarà un lungo pomeriggio domenicale quello che si appresta a vivere lo stadio Gambino di Arenzano.

Alle 15:00 scatterà infatti il possibile match decisivo per l'Albenga per la promozione in Serie D, ma a seguire ci sarà un'altra sfida molto interessante: quella tra le due vincitrici del girone A di Promozione.

Il Pietra Ligure sfiderà infatti il Golfo Prorecco, alle 18:00, per il titolo regionale.

Sempre nel fine settimana inizieranno anche i playoff e i playout, con il seguente calendario.

Play Off:

Primo Turno – domenica 30 aprile 2023;

Secondo Turno – domenica 07 maggio 2023;

Terzo Turno – domenica 14 maggio 2023.

Play Out:

Primo turno – domenica 30 aprile 2023;

Primo turno – domenica 07 maggio 2023.