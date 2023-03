Non ce l'ha fatta l'Atletico Argentina a concludere il proprio campionato.

Oggi contro l'Andora è infatti arrivata la quarta rinuncia stagionale che porterà il Giudice Sportivo a decretare l'esclusione degli armesi dal campionato.

Tutte le partite saranno di fatto annullate, ma non ci saranno contraccolpi alla graduatoria, in quanto la squadra ponentina non era ancora riuscita ad ottenere un risultato positivo.