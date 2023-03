Calcio, Seconda Categoria: si parte al mattino e si chiude in serata, il programma dei gironi A e B

Sveglia, come spesso capita di buon'ora, per la Seconda Categoria.

Alle 10:30 Riva Ligure - Real Santo Stefano aprirà il programma del girone A.

Aria di trasferta per le prime due della classe, l'Argentina Arma, ospite della Nuova Sanstevese, e la Carlin's Boys, attesa a Villanova di Albenga.

A Cisano arriva il Legino B, mentre alle 17:30 chiuderà il programma Sanremo 2000 - San Bartolomeo Cervo.

Nel girone B tutti e quattro gli incontri saranno in programma alle 15:00.

Il Cengio dovrà provare a superare la Nolese per rimanere in scia al Borgio Verezzi e per resistere al rientro di Rocchettese e Borghetto, in campo contro Murialdo e Pallare.

Aperta a ogni esito, infine, la sfida tra Sassello e Dego.

Il programma: