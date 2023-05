Len Euro Cup. Savona si prepara a tifare Rari, oggi pomeriggio il maxischermo con Svsport.it e Savonanews

Sabato 29 aprile tutti i savonesi sono invitati in Piazza Sisto IV per sostenere la BPER Rari Nantes Savona ed assistere alla Finale della Len Euro Cup che vedrà la Rari impegnata nella piscina Komjadi di Budapest con la squadra ungherese del Vasas per cercare di conquistare il prestigioso trofeo.

Per questo motivo la Rari Nantes Savona in collaborazione con Comune di Savona, SVSport, BPER Banca e Bagni Lido, hanno organizzato per tutti i tifosi la visione della partita sul maxi schermo che sarà posizionato in Piazza Sisto IV. A partire dalle ore 17,00 con la conduzione di Lorenzo Tortarolo e Gianni Rossi, saranno proiettati video storici con interviste ai protagonisti e collegamenti in diretta dalla piscina di Budapest curati da Laura Sicco Roberto Vassallo, Paolo Garassino e Luciano Parodi. Nel pre partita si svolgerà anche la premiazione delle atlete del settore nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona fresche vincitrici di numerose medaglie ai recenti Campionati Italiani ed inoltre ci saranno animazione e giochi interattivi con il pubblico presente.

A partire dalle 18,00 sarà possibile seguire in diretta la partita. In caso di pioggia il suddetto programma si svolgerà all’interno della piscina “Zanelli” e la comunicazione dell’eventuale spostamento avverrà alle ore 13,00 sui canali social della Rari Nantes Savona.