Calcio. Quiliano&Valleggia show anche a Cogoleto, Bazzano vede il traguardo: "Abbiamo bisogno di due punti, concentrati sulla prossima partita"

Il Quiliano&Valleggia vede la meta. Lo storico salto in Promozione è ormai vicino per la compagine savonese che anche domenica scorsa ha comandato la sfida sul campo del Città di Cogoleto.

Decisivo nello 0-3 in terra genovese anche Filippo Bazzano, che indica la strada da raggiungere per completare una stagione straordinaria: "La vittoria di domenica scorsa è sicuramente importante, anche in virtù del risultato tra Albissole e Masone e perché arrivata su un campo non facile contro una squadra indietro in classifica ma bisognosa di punti. Non è ancora finita, abbiamo bisogno di due punti e cercheremo di ottenerli già domenica anche se l'Albissole è una squadra forte.

Non pensavamo di trovarci in questa posizione e di starci per così tante giornate, l'obiettivo di squadra erano i playoff ma eravamo consapevoli sarebbe stato difficile raggiungere anche quelli perché alcune squadre che ora si trovano a qualche punto di distanza l'anno scorso sono arrivate davanti a noi".

A livello personale il giocatore biancorosso è soddisfatto della sua stagione: "Fino ad ora è stata una bella stagione, in caso di vittoria del campionato sarebbe una stagione perfetta come quella di tutta la squadra".