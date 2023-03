Calcio, Promozione: Macagno risponde ad Alasia, Ospedaletti - Legino è 1-1

Finisce 1-1 la delicata sfida salvezza che ha messo di fronte questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ Ospedaletti e Legino.

Gara giocata bene da ambo le parti sin dai primi minuti di gioco. Al 15’ grande occasione per i padroni di casa con Schillaci che vede la sua conclusione infrangersi sull’incrocio dei pali. La rete del vantaggio orange arriva al 21’ con Alasia che sfrutta al meglio l’assist di Russo colpendo di testa la sfera che si insacca alle spalle di Pastorino. Il gioco è vivo, anche se i due portieri restano quasi del tutto inoperosi.

Nella seconda frazione di gioco il Legino parte forte e raggiunge il pari al 65’ approfittando di una disattenzione degli avversari a metà campo. Macagno concretizza al meglio e segna. Dopo il pareggio l’Ospedaletti rialza la testa e va vicino al nuovo vantaggio prima con Saih e poi con Schillaci.

Al termine dei quattro minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità.

“Partita giocata molto bene soprattutto nel primo tempo, siamo andati in vantaggio e poi un episodio ha portato al loro pareggio - ha commentato al termine della gara mister Josè Espinal - la squadra è viva, lottiamo sempre e ci crediamo. Entriamo in campo con tutta la squadra, anche i magazzinieri e lo staff. Ci crediamo tutti insieme e lotteremo fino alla fine per un obiettivo che è possibile”.





Ospedaletti - Legino 1-1

Marcatori: 21’ Alasia, 65’ Macagno





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Russo (18 De Flaviis), 3 Vicari, 4 Saih, 5 Calvini, 6 Gagliardi, 7 Cassini S. (16 Rotolo), 8 Barbagallo (14 Caffi), 9 Alasia (20 Siberie), 10 Schillaci, 11 Cassini V.

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Costo, 15 Sabre, 16 Rotolo, 17 Bestagno, 19 Avandro

Allenatore: Josè Espinal





Legino: 1 Pastorino, 2 Crocilla, 3 Semperboni, 4 Cappannelli (17 Revello), 5 Patrone, 6 Kertalli, 7 Sadiku, 8 Dorno (15 Piu), 9 Macagno, 10 Del Nero, 11 Doci (18 Ferrara)

A disposizione: 12 Valenti, 13 Garzoglio, 14 Mollo, 16 Diarra

Allenatore: Fabio Tobia





Arbitro: Sig. Eusebiu Ciprian Cazacu (Albenga)

Assistenti: 1° Sig. Claudio Costantino (Albenga); 2° Sig. Silvano Salvestrini (Albenga)





Ammoniti: Barbagallo, Siberie, Dorno, Patrone, Macagno, Cappannelli