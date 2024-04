Calcio, Serie D. Ultima gara in casa per Vado e Albenga: Borgosesia e Bra le avversarie di giornata

Penultima giornata nel girone A di Serie D.

Doppio impegno interno, l'ultimo per il Vado e l'Albenga.

I rossoblu vogliono tenersi saldo il proprio posto in zona playoff e il primo passo per riuscirci è superare il fanalino di coda Borgosesia, alle 15:00, al Chittolina.

Saluta i propri tifosi invece l'Albenga, contro il Bra di mister Roberto Floris, staccato di due punti (insieme al Ligorna) dai rossoblu.

Molto delicata la situazione in coda: la regola degli otto punti lascia tutto aperto in zona playout con cinque squadre raccolte in quattro punti.

Il programma: