Vela. Al Campionato Intercircoli brillano Tekno, Articolo V, Sbanca, Pully e GS Design

Sabato 18 marzo si è svolta la seconda prova del Campionato Intercircoli 2023, ambientata a sud della Lanterna all’interno del campo “Charlie” messo a disposizione dalla Capitaneria del Porto di Genova.

Giornata fortunata dal punto di vista meteorologico, caratterizzata da un vento stabile proveniente da sud est (scirocco): sole e vento di 7/8 nodi con raffiche fino a 10/11 nodi, onda di circa 80 centimetri. "Di più non si poteva chiedere, insomma condizioni ideali per una regata di questo tipo" sorride Giuseppe Scarfì, coordinatore del Comitato Intercircoli.

Nella classe “regata crociera” si impone Tekno dell’armatore Piero Arduino su Ixtinente di Adelio Frixione, vincitore due settimane fa. Anche nella “classe metrica” avvicendamento al vertice con Articolo V di Franco Veniali davanti a Woodstock di Emanuele Picasso, bravo a imporsi nella regata precedente.

Nella categoria “gran crociera” si consolida la posizione di Sbanca dell’armatore Andrea Bocchietto, mentre nella classe monotipo “J 24” c'è l'affermazione di Pully di Gianbartolo Barnao. Nei “J 80” gioisce GS Design di Claudio Cicconetti.

La terza prova, programmata sempre sul campo “Charlie” domenica 19 marzo, è stata purtroppo annullata per mancanza di vento. Prossimo appuntamento domenica 26 marzo con la regata costiera nel Levante cittadino: partenza nel lido di Albaro, zona Boccadasse-Punta Vagno, in direzione Punta Chiappa.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela “il Pontile”, ASD Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale. Soc. Ass, ASPER (Associazione Sportiva Pesca e Ricerca), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D. e Club Vela Pegli. Gli sponsor sono Assonautica, Mostes e Digielle insieme agli artigiani Maurizio Buffa e Fabio Amato.